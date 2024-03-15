Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна не будет брать на себя инициативу, касающуюся украинского конфликта. Такой ответ он дал на вопрос об отправке военной силы страны в пользу Киева.
- Мы никогда не приступим к наступательным действиям, - сказал Макрон. - Мы никогда не возьмем на себя инициативу.
Лидер Франции также подчеркнул, что оборонная промышленность сейчас находится в упадке и не может конкурировать в боях высокой интенсивности. Тем более, что четких прогнозов о развитии событий нет. Однако Макрон выразил беспокойство о будущем страны.
- Если Россия выиграет, жизнь французов изменится. У нас больше не будет безопасности, - пожаловался лидер.
До этого же Макрон заявлял, что у Франции есть все возможности противостоять России.
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