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Макрон сообщил, что Франция не готова к открытому конфликту из-за промышленности
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:12

Макрон сообщил, что Франция не готова к открытому конфликту из-за промышленности

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна не будет брать на себя инициативу, касающуюся украинского конфликта. Такой ответ он дал на вопрос об отправке военной силы страны в пользу Киева.

- Мы никогда не приступим к наступательным действиям, - сказал Макрон. - Мы никогда не возьмем на себя инициативу.

Лидер Франции также подчеркнул, что оборонная промышленность сейчас находится в упадке и не может конкурировать в боях высокой интенсивности. Тем более, что четких прогнозов о развитии событий нет. Однако Макрон выразил беспокойство о будущем страны.

- Если Россия выиграет, жизнь французов изменится. У нас больше не будет безопасности, - пожаловался лидер.

До этого же Макрон заявлял, что у Франции есть все возможности противостоять России.

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