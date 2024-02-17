Президенты Франции и Украины договорились о начале создании механизма, который позволит странам G7 возместить ущерб, причиненный во время боевых действий. Об этом говорится в документах, которые уже опубликованы на сайте офиса Владимира Зеленского.
- В качестве приоритета участники продолжат совместную работу с государствами G7 и другими странами по созданию компенсационного механизма для возмещения ущерба, потерь или вреда, - сообщается в официальном тексте.
Напомним, что Макрон подписал соглашение, пообещав Украине, что также обязуется защищать критическую инфраструктуру Украины. Дополнительным пунктом идет согласие Парижа на помощь в случае информационных атак.
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