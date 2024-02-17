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Встреча Макрона и Зеленского закончилась подписанием соглашения
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:48

Встреча Макрона и Зеленского закончилась подписанием соглашения

Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский встретились в Париже для подписания соглашения о гарантиях безопасности. Детали встречи демонстрировались во время прямой трансляции на официальной странице Елисейского дворца в соцсети.

- Это знак нашей решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, - обосновал свое решение Макрон после подписания.

В частности, в документе указывается обязательство выделить Киеву три миллиарда долларов в 2024 году, передача современного вооружения, обучение солдат ВСУ и укрепление оборонной индустрии. Оружие будет производиться совместно с французскими компаниями.

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