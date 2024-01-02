Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратил внимание общественности на расположение флага страны во время новогоднего обращения президента Франции Эмманюеля Макрона. Как политик написал на личной странице в социальной сети, этот поступок можно считать оскорблением государственного символа.

- Как он посмел! Флаг Франции позади Макрона исчез по его желанию! - высказался политик. - Флаг отнесен к остальным флагам далеко на фоне, а еще там висит сине-желтая тряпка ЕС. Убрать наш национальный флаг?!

Также Филиппо добавил, что такой жест сигнализирует о ненависти Макрона к Франции.

Ранее сообщалось, чтоб в своей речи активно упоминал Россию и Украину, призывая остановить первую и поддержать вторую.