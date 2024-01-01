Президент Франции Эммануэль Макрон традиционно обратился с гражданам страны с новогодней речью. Однако, помимо поздравлений политик уделил внимание и конфликту с Украиной, в частности, потребовав от сограждан сделать выбор против РФ.

- Французским избирателям предстоит высказаться за укрепление европейского суверенитета, - высказался Макрон. - Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам.

Однако французы не поддержали лидера. В комментариях к речи они не сдерживались в выражениях и называли Макрона худшим президентом страны. Кроме того, люди потребовали «не провоцировать Россию».