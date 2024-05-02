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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:44

В Москве обнаружили предмет, похожий на мину "Лепесток"

Утром 2 мая во дворе жилого дома в Москве, на улице Хачатуряна, обнуружен предмет, визуально напоминающий мину "Лепесток", сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Мир

Протестующих против делимитации в Армении задержала полиция

Протестующих против делимитации в Армении задержала полиция

Протестная акция продолжается в другом месте, недалеко от того же села. Активисты перекрыли дорогу из Армении в Грузию.

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Китай отменил переговоры с США по ядерному оружию

Китай отменил переговоры с США по ядерному оружию

СМИ сообщили, что Пекин отменил планы провести новые переговоры по международному контролю над ядерным оружием после встречи, которая состоялась в ноябре 2023 года, по информации Semafor, со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел США.

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Общество

Бортпроводницу из Москвы обвинили в незаконном хранении и сбыте наркотических веществ за материальное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей

Бортпроводницу из Москвы обвинили в незаконном хранении и сбыте наркотических веществ за материальное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей

36-летняя бортпроводница выполняла заказ кураторов по перевозке наркотиков из Смоленска в Москву. По предварительным данным, женщина получила задание перевезти 3 килограмма мефедрона.

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Ученые провели исследование и выяснили, что женщины дольше страдают от хронических заболеваний

Ученые провели исследование и выяснили, что женщины дольше страдают от хронических заболеваний

Исследование, опубликованное в британском медицинском журнале The Lancet Public Health и освещенное газетой The Guardian, показало, что женщины более склонны к длительному течению хронических заболеваний, включая проблемы с опорно-двигательным аппаратом, психическое здоровье и головные боли.

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Новости