Утром 2 мая во дворе жилого дома в Москве, на улице Хачатуряна, обнуружен предмет, визуально напоминающий мину "Лепесток", сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Протестующих против делимитации в Армении задержала полиция
Протестная акция продолжается в другом месте, недалеко от того же села. Активисты перекрыли дорогу из Армении в Грузию.
Китай отменил переговоры с США по ядерному оружию
СМИ сообщили, что Пекин отменил планы провести новые переговоры по международному контролю над ядерным оружием после встречи, которая состоялась в ноябре 2023 года, по информации Semafor, со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел США.
Бортпроводницу из Москвы обвинили в незаконном хранении и сбыте наркотических веществ за материальное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей
36-летняя бортпроводница выполняла заказ кураторов по перевозке наркотиков из Смоленска в Москву. По предварительным данным, женщина получила задание перевезти 3 килограмма мефедрона.
Ученые провели исследование и выяснили, что женщины дольше страдают от хронических заболеваний
Исследование, опубликованное в британском медицинском журнале The Lancet Public Health и освещенное газетой The Guardian, показало, что женщины более склонны к длительному течению хронических заболеваний, включая проблемы с опорно-двигательным аппаратом, психическое здоровье и головные боли.