В посёлке Петрин Курской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без причины избил женщину-продавца в продуктовом магазине. Это произошло вечером 19 марта.

Конфликт попал на камеры видеонаблюдения. Во время драки мужчина вёл себя неадекватно, требуя от жертвы сказать, где находится Монголия.

Местные следователи отказали в возбуждении уголовного дела, объяснив это тем, что судмедэкспертиза "не установила степень нанесённого вреда". Однако пострадавшая утверждает, что получила перелом носа и сотрясение мозга.

Фото: commons.wikimedia.org /Новик (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)