В посёлке Петрин Курской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без причины избил женщину-продавца в продуктовом магазине. Это произошло вечером 19 марта.
Конфликт попал на камеры видеонаблюдения. Во время драки мужчина вёл себя неадекватно, требуя от жертвы сказать, где находится Монголия.
Местные следователи отказали в возбуждении уголовного дела, объяснив это тем, что судмедэкспертиза "не установила степень нанесённого вреда". Однако пострадавшая утверждает, что получила перелом носа и сотрясение мозга.
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