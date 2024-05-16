Intel представила приложение Thunderbolt Share, которое позволяет соединять два компьютера с помощью кабеля Thunderbolt для их объединения в единую систему. Приложение будет лицензироваться Intel и требует поддержку Thunderbolt 4 или 5, хотя возможна работа с USB 4 и Thunderbolt 3.

Thunderbolt Share позволяет использовать общие устройства ввода, синхронизировать данные и транслировать видео между компьютерами с высоким качеством. На данный момент поддерживается только Windows, но рассматривается расширение на другие ОС.

Крупные производители, такие как Acer, Lenovo, MSI, и Razer, уже интегрировали это приложение в свои устройства, сообщает 4pda.

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