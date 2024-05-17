Доля рубля в первом весеннем месяце при расчетах за экспортные товары и услуги между Россией и европейскими странами впервые в истории превысила 58%. За год показатель взлетел более чем на 10 процентных пунктов, сообщает РБК.
По информации Федеральной таможенной службы РФ, на поставки в Евросоюз и Сербию и Белоруссию в первом квартале приходилось более 15 процентов, или порядка 15,4 млрд долларов, от общего объема российского товарного экспорта.
"Общий тренд на увеличение доли рубля в расчетах с регионом «Европа» продолжается. Тут следует напомнить, что помимо ЕС к региону относится и Белоруссия, в торговле с которой рубль играет ключевую роль", - говорит старший научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук.
Также эксперты делают акцент на том, что с апреля 2022 года расчеты за газ, поставляемый в ЕС, перешли в рубли. Это тоже важный фактор, влияющий на текущее сальдо внешнеторгового баланса именно в отечественной валюте.
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