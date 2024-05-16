Исследование ученых из Ратгерского университета, опубликованное в JAMA Internal Medicine, показало, что прием лекарств для снижения давления у пожилых людей связан с более чем двукратным увеличением риска опасных переломов костей из-за падений.
Это обусловлено негативным влиянием таких препаратов на чувство равновесия, особенно при переходе в вертикальное положение. Анализ медицинских записей около 30 тысяч человек показал, что в первые 30 дней после начала приема препаратов, 5,4 на каждые 100 пожилых людей получали переломы, в то время как среди не принимающих такие лекарства этот показатель составлял 2,2 на 100.
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