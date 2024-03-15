Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о своем мнении по поводу позиции Запада в проведении саммита в Швейцарии. По словам политика, в планах руководства сформировать собрание без участия России.
Ход встречи, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, повлечет за собой окончательный вид решения. При этом Запад отвергает любые попытки придти к какому-либо компромиссу до тог момента, когда в США будут завершены выборы.
Напомним, что до этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать в швейцарском саммите принципиально, даже если в страну направят официальное приглашение.
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