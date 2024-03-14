Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать в швейцарском саммите. Мирное собрание будет посвящено украинскому конфликту.
- Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально, - сообщила Захарова.
В документе на сайте дипведомства также подчеркивается, что на этом заседании будет обсуждаться формула мира. Предложенная Киев формула подразумевает репарации Украине со стороны Кремля, а также вывод российских войск на линии, которые существовали еще в 1991 году. Приглашение на саммит получили лидеры более 160 стран.
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