Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать в швейцарском саммите. Мирное собрание будет посвящено украинскому конфликту.

- Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально, - сообщила Захарова.

В документе на сайте дипведомства также подчеркивается, что на этом заседании будет обсуждаться формула мира. Предложенная Киев формула подразумевает репарации Украине со стороны Кремля, а также вывод российских войск на линии, которые существовали еще в 1991 году. Приглашение на саммит получили лидеры более 160 стран.