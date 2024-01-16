Угроза нависла не только над ними, но и над всеми, кто имеет российское гражданство, но не прошел государственные экзамены.

- 1167 проживающих в Латвии российских граждан под угрозой депортации, 789 из них старше 60 лет, - говорится в официальном сообщении диппредставительства.

Напомним, один из скандальных случаев произошел с 72-летней пенсионеркой. Незрячую женщину лишили пенсии, которую она заработала на территории Латвии, а также медицинской помощи. Пенсионерка по причине болезни и сложных государственных обстоятельств не смогла сдать экзамен на знание латвийского языка.