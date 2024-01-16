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Из Латвии за незнание языка выгоняют незрячую 72-летнюю пенсионерку
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:46

Из Латвии за незнание языка выгоняют незрячую 72-летнюю пенсионерку

Посольство в России в Риге опубликовало в своем Telegram-канале информацию о том, что власти Латвии приняли решение депортировать 72-летнюю женщину. Причиной стало незнание языка - жительница города Лиепаи, страдающая слепотой с детства, не смогла пройти экзамен.

Документы для вида на жительство женщина начала собирать еще в конце 2022 года, в этом ей помогали родственники. Медицинские показания требуют постоянного ухода и сопровождения, поэтому женщина не смогла бы справиться самостоятельно.

Медотвод от экзамена по латышскому языку не удалось получить из-за длинных очередей, а языковое тестирование пенсионерке не получилось пройти из-за состояния здоровья. В результате женщину лишили всего, в том числе пенсии, которую она заработала во время трудового стажа в Латвии, а также возможности получать медпомощь. Сейчас из-за стресса у пенсионерки ухудшилось самочувствие.

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