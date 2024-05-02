Число погибших в Китае в провинции Гуандун после обрушения крупнейшей автомобильной трассы выросло до 48 человек. Ранее точная цифра погибших была равно 36 погибшим. Данное происшествие случилось в связи с тем, что 18 автомобилей слетели c проезжей части в яму.