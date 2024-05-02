Непосредственно до того, как был опубликован отчет о значительной прибыли и убытках за первый квартал 2024 года, компания Google уволила не менее 200 разработчиков и инженеров из своей основной команды.
Вместо них этот IT-гигант стал нанимать дешевых специалистов из Индии и Мексики, что привлекло внимание представителей прессы. Расследование по данной теме первым провело издание CNBC.
Согласно информации, размещенной на веб-сайте Google, ключевое подразделение отвечает за формирование технической базы флагманских продуктов компании и за обеспечение безопасности пользователей в сети. В его состав входят команды инженеров, занимающиеся языком программирования Python, технической инфраструктурой продуктов, а также другие специалисты.
Согласно внутренним документам, к которым имели доступ журналисты CNBC, не менее 50 уволенных специалистов приходились на инженеров, работавших в офисах компании в Саннивейле, Калифорния.
Предположительно, такие изменения происходят в связи с желанием Google сохранить высокую финансовую эффективность, что, безусловно, порадует инвесторов. В своем последнем отчете от 25 апреля этот IT-гигант сообщил о росте выручки на 15 процентов за первый квартал 2024 года. Кроме того, Google объявила о выплате первых дивидендов и акционерном выкупе на сумму 70 миллиардов долларов.
Фото: www.flickr.com/Tobias Haase (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Китай отменил переговоры с США по ядерному оружию
СМИ сообщили, что Пекин отменил планы провести новые переговоры по международному контролю над ядерным оружием после встречи, которая состоялась в ноябре 2023 года, по информации Semafor, со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел США.
В Польше предложили создать оперативное подразделение войск без участия США
Министр внешних дел Польши Радослав Сикорский предложил воззвать к созданию европейской "подразделения" войск для оперативного реагирования на происходящие события в соседних с регионах Европейского союза без участия Соединенных Штатов.
Бортпроводницу из Москвы обвинили в незаконном хранении и сбыте наркотических веществ за материальное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей
36-летняя бортпроводница выполняла заказ кураторов по перевозке наркотиков из Смоленска в Москву. По предварительным данным, женщина получила задание перевезти 3 килограмма мефедрона.
Ученые провели исследование и выяснили, что женщины дольше страдают от хронических заболеваний
Исследование, опубликованное в британском медицинском журнале The Lancet Public Health и освещенное газетой The Guardian, показало, что женщины более склонны к длительному течению хронических заболеваний, включая проблемы с опорно-двигательным аппаратом, психическое здоровье и головные боли.