Непосредственно до того, как был опубликован отчет о значительной прибыли и убытках за первый квартал 2024 года, компания Google уволила не менее 200 разработчиков и инженеров из своей основной команды.

Вместо них этот IT-гигант стал нанимать дешевых специалистов из Индии и Мексики, что привлекло внимание представителей прессы. Расследование по данной теме первым провело издание CNBC.

Согласно информации, размещенной на веб-сайте Google, ключевое подразделение отвечает за формирование технической базы флагманских продуктов компании и за обеспечение безопасности пользователей в сети. В его состав входят команды инженеров, занимающиеся языком программирования Python, технической инфраструктурой продуктов, а также другие специалисты.

Согласно внутренним документам, к которым имели доступ журналисты CNBC, не менее 50 уволенных специалистов приходились на инженеров, работавших в офисах компании в Саннивейле, Калифорния.

Предположительно, такие изменения происходят в связи с желанием Google сохранить высокую финансовую эффективность, что, безусловно, порадует инвесторов. В своем последнем отчете от 25 апреля этот IT-гигант сообщил о росте выручки на 15 процентов за первый квартал 2024 года. Кроме того, Google объявила о выплате первых дивидендов и акционерном выкупе на сумму 70 миллиардов долларов.

Фото: www.flickr.com/Tobias Haase (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)