Более чем на треть, по информации Росрыболовства, выросли поставки отечественной рыбы китайским потребителям в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В КНР отправлено более 274 тыс. тонн рыбы и рыбопродуктов.

"КНР остается главным потребителем российской рыбной продукции: на его долю приходится около 70% отечественного рыбного экспорта. По данным китайской таможенной статистики, в минувшем году поставки рыбопродукции из РФ достигли 1,27 млн тонн (на 36% больше, чем в 2022 году), в стоимостном выражении - это около трёх млрд долларов. Это максимальный показатель за последние пять лет", - констатирует регулятор.

Росрыболовство делает особый акцент на том, что обе страны объединяет не только "рыбный" товарооборот. РФ и КНР имеют пограничные водные объекты - реки Амур и Уссури, и, успешно совместно управляют рыбными запасами в них.

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