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Костомаров стал спортсменом года по версии россиян
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:49

Костомаров стал спортсменом года по версии россиян

Россияне оценили силу воли олимпийского чемпиона 2006 года, фигуриста Романа Костомарова, присудив ему звание спортсмена 2023 года. Об этом говорят результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Костомаров завоевал 8% голосов среди опрошенных. За ним следуют фигуристка Камила Валиева, лыжник Александр Большунов, фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева, а также хоккеист Александр Овечкин.

Ранее Роман Костомаров перенес тяжелые последствия пневмонии, в результате которой ему пришлось ампутировать руки и ноги. Однако фигурист нашел в себе силы вернуться на лед - не так давно мы рассказывали о том, что он выступил на шоу Ильи Авербуха вместе со своей женой, а также повторил знаменитый номер с Татьяной Навкой.

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