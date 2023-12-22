Россияне оценили силу воли олимпийского чемпиона 2006 года, фигуриста Романа Костомарова, присудив ему звание спортсмена 2023 года. Об этом говорят результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.
Костомаров завоевал 8% голосов среди опрошенных. За ним следуют фигуристка Камила Валиева, лыжник Александр Большунов, фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева, а также хоккеист Александр Овечкин.
Ранее Роман Костомаров перенес тяжелые последствия пневмонии, в результате которой ему пришлось ампутировать руки и ноги. Однако фигурист нашел в себе силы вернуться на лед - не так давно мы рассказывали о том, что он выступил на шоу Ильи Авербуха вместе со своей женой, а также повторил знаменитый номер с Татьяной Навкой.
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