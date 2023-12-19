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Фигурист Костомаров вернулся на лед, несмотря на протезы
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  • Опубликована сегодня в 12:14

Фигурист Костомаров вернулся на лед, несмотря на протезы

Роман Костомаров, олимпийский чемпион, вернулся на лед и рассказал о впечатлениях от совместного номера с Татьяной Навкой. Фигуристы повторили программу, с которой получили золото Олимпиады в Турине почти 18 лет назад. Это был первый публичный выход после серьезных операций.

- Да, мы это сделали. Спустя 18 лет, несмотря ни на какие трудности, мы вместе с Татьяной Навкой вновь вышли на лед, - сообщил Костомаров в личном Telegram-канале. - Наша "Кармен" с нами навсегда!

Костомаров перенес несколько ампутаций рук и ног, однако, выйдя из больницы, возобновил тренировки. Теперь же он появился на шоу "Вместе и навсегда", посвященном 50-летнему юбилею Ильи Авербуха.

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