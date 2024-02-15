В правительстве России сообщили о том, что квоты на экспорт рыбных консервов из Калининградской области утверждены. Благодаря этому производители смогут работать с большим комфортом, а само решение принято ради поддержки предпринимателей.
Квота на экспорт рыбных консервов дошла до планки в 4,4 тысячи тонн, а на экспорт консервированных морепродуктов - 100 тонн. Действовать решение будет до конца 2024 года, то есть до 31 декабря.
Напомним, что ранее Италия и Россия заключили соглашение об оплате итальянских товаров рублями с помощью банка-посредника. Тестовый период займет три месяца.
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