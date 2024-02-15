Глава ИРТП Фердинандо Пелаццо заявил о начавшемся тестовом периоде, в течение которого система позволит российским компаниям расплачиваться за итальянские товары рублями. Срок составит три месяца, а участвовать в проекте будут компании-члены ИРТП и товары, разрешенные к ввозу в РФ.

Посредником выступит армянский банк, сообщил Пелаццо. Рубли будут поступать на его счет, а уже оттуда переводиться в Италию. После того, как тестовый период закончится, стороны оценят результаты и примут решение об окончательном вводе такой схемы в оборот.

На данный момент членами ИРТП являются 350 компаний. Сама Итало-Российская торговая палата была основана в 1964 году дл расширения сотрудничества между странами.