Глава ИРТП Фердинандо Пелаццо заявил о начавшемся тестовом периоде, в течение которого система позволит российским компаниям расплачиваться за итальянские товары рублями. Срок составит три месяца, а участвовать в проекте будут компании-члены ИРТП и товары, разрешенные к ввозу в РФ.
Посредником выступит армянский банк, сообщил Пелаццо. Рубли будут поступать на его счет, а уже оттуда переводиться в Италию. После того, как тестовый период закончится, стороны оценят результаты и примут решение об окончательном вводе такой схемы в оборот.
На данный момент членами ИРТП являются 350 компаний. Сама Итало-Российская торговая палата была основана в 1964 году дл расширения сотрудничества между странами.
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