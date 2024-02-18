Правительство Колумбии активно работает над разъяснением ситуации, при которой граждане страны оказались в числе воюющих на стороне ВСУ. По словам политиков, погибшие на фронте сделали свой собственный выбор, а сговора с Украиной у Колумбии нет.

- Министерство иностранных дел Колумбии считает необходимым разъяснить ситуацию в отношении колумбийских граждан, ставших жертвами войны на Украине, - говорится в официальном сообщении. - Их присутствие там обусловлено личными решениями, и не существует никаких двусторонних соглашений, которые делают это возможным.

Ранее в МИД Колумбии сообщили, что одобрения на вербовку граждане страны от властей не получали.