Колумбийское МИД сообщило, что граждане страны, которые поступают на службу ВСУ, не получают одобрения от властей. Свою позицию ведомство обозначило на официальной странице в социальной сети, подчеркнув, что все действия колумбийцев обусловлены личными решениями, а не пропагандой.

- Правительство Колумбии не поощряет и не содействует такого рода деятельности, - написали представители в тексте.

В СМИ уже неоднократно озвучивались мнения об этой ситуации. Так, например, западные журналисты уже сообщали о том, что на фронт за Украину колумбийцы идут, надеясь заработать.