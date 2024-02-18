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Власти Колумбии негативно относятся к вступлению своих граждан в ВСУ
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:24

Власти Колумбии негативно относятся к вступлению своих граждан в ВСУ

Колумбийское МИД сообщило, что граждане страны, которые поступают на службу ВСУ, не получают одобрения от властей. Свою позицию ведомство обозначило на официальной странице в социальной сети, подчеркнув, что все действия колумбийцев обусловлены личными решениями, а не пропагандой.

- Правительство Колумбии не поощряет и не содействует такого рода деятельности, - написали представители в тексте.

В СМИ уже неоднократно озвучивались мнения об этой ситуации. Так, например, западные журналисты уже сообщали о том, что на фронт за Украину колумбийцы идут, надеясь заработать.

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