Россия и Китай осознают важность укрепления оборонного сотрудничества, но оно не направлено против третьих стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с РИА Новости.
"В основе взаимодействия в военной области с Китаем лежит высокий уровень взаимного доверия. Российско-китайское сотрудничество направлено на укрепление международной безопасности и осуществляется в соответствии с нормами международного права. Сопряжение наших усилий не нацелено против третьих стран", — рассказал дипломат.
По словам Лаврова, Москва и Пекин осознают негативные военно-политические тенденции в Азиатско-тихоокеанском регионе, поэтмоу вынуждены реагировать на них для купирования последствий.
Министр отметил, что Китай и РФ согласны с тем, что партнёрство двух стран в оборонной сфере должно осуществляться "не только на двусторонней основе, но и в рамках многосторонних форматов". По словам дипломата, под этим подразумеваются расширение масштабов совместных учений и боевой подготовки, проведение патрулирований в воздухе и на море, а также развитие потенциала совместного реагирования.
Ранее Лавров заявил, что передача Киеву F-16 станет сигналом НАТО в ядерной сфере.
Фото: Министерство обороны РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International).
Пушилин: Зеленскому грозит личная опасность
По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, Владимиру Зеленскому после утраты законной власти угрожает серьезная угроза со стороны западных стран.
Украина хочет втянуть Польшу в конфликт с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский намерен активизировать Польшу в противостоянии с Россией, предлагая сбивать российские ракеты истребителями, сообщил бывший заместитель министра обороны Роман Шереметьев в интервью журналу Do Rzeczy.
В Перми обнаружили останки двух фрейлин последней императрицы
Останки двух фрейлин последней российской императрицы эксперты идентифицировали в Перми. Графиня Анастасия Гендрикова и гофлектриса Екатерины Шнейдер, после революции последовали с царской семьёй в ссылку, и после гибели Романовых, были расстреляны в Перми осенью 1918 года. О человеческих качествах придворных дам рассказал в интервью NewsInfo.Ru доктор исторических наук Федор Гайда.