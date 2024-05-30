Россия и Китай осознают важность укрепления оборонного сотрудничества, но оно не направлено против третьих стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с РИА Новости.

"В основе взаимодействия в военной области с Китаем лежит высокий уровень взаимного доверия. Российско-китайское сотрудничество направлено на укрепление международной безопасности и осуществляется в соответствии с нормами международного права. Сопряжение наших усилий не нацелено против третьих стран", — рассказал дипломат.

По словам Лаврова, Москва и Пекин осознают негативные военно-политические тенденции в Азиатско-тихоокеанском регионе, поэтмоу вынуждены реагировать на них для купирования последствий.

Министр отметил, что Китай и РФ согласны с тем, что партнёрство двух стран в оборонной сфере должно осуществляться "не только на двусторонней основе, но и в рамках многосторонних форматов". По словам дипломата, под этим подразумеваются расширение масштабов совместных учений и боевой подготовки, проведение патрулирований в воздухе и на море, а также развитие потенциала совместного реагирования.

Ранее Лавров заявил, что передача Киеву F-16 станет сигналом НАТО в ядерной сфере.

Фото: Министерство обороны РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International).