Российская Федерация воспримет передачу на вооружение киевскому режиму самолетов F-16, как явный сигнал Североатлантического альянса в ядерной сфере, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.
"Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все", — подчеркнул министр.
Данные воздушные цели будут уничтожены, аналогично любой другой военной технике ВСУ, с использованием всех сил и средств, которые задействованы российскими вооруженными силами в ходе проведения спецоперации, резюмировал дипломат.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Kuhlmann (Creative Commons Attribution 3.0 Germany).
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