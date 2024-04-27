Участнику спецоперации на Украине Аскару Кубанычбеку уулу, осуждённому в Киргизии на 7 лет условно по статье "наёмничество", предоставят временное убежище в России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Офпред уточнила, что ГУВМ МВД России уже приняло документы у гражданина Киргизии. По словам Волк, Кубанычбеку уулу могут выдать российский паспорт при наличии оснований.

Военнослужащий вступил в ряды вооруженных сил ЛНР летом 2022 года. По версии следствия, Кубанычбеку уулу участвовал в разведывательных операциях с использованием дронов, а также занимался материальным обеспечением армии на линии фронта. В ноябре 2022 года он подал рапорт об увольнении и вернулся в Бишкек, где его задержали национальные спецслужбы.

Суд признал бойца виновным по статье о наёмничестве и приговорил к 10 годам лишения свободы. В августе 2023 года Верховный суд республики отменил приговор, отправив дело на новое рассмотрение.

Ранее МИД Таджикистана рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative CommonsAttribution 4.0).