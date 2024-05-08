Счета Инстасамки могут полностью заблокировать из-за неуплаты налогов, на этот раз долг составил 52 тысячи рублей, сообщает Mash.

Телеграм-канал напоминает, что это уже второй случай, когда Дарью Зотееву (настоящее имя певицы) уличают в налоговых нарушениях. Ровно год назад ФНС заблокировала её счета за то, что звезда не заплатила 690 тысяч рублей налогов. После этого певица сбежала в Дубай, но долг всё же заплатила. С тех пор налоговые органы пристально следят за отчислениями Зотеевой в казну государства.



Сейчас Инстасамка живёт в ОАЭ и по-прежнему занимается музыкой, но налоги снова не платит.

"Поэтому теперь, после очередного факапа в полсотни тысяч рублей, Даша может схлопотать тотальный cancel", — пишет Mash.

Ранее в Госдуме предложили перенести шествие "Бессмертный полк" на июль или сентябрь.

Фото: личный VK-аккаунт Инстасамки.