Корректировка календаря проведения "Бессмертного полка", по мнению авторов инициативы, позволит провести шествие в очном формате. 9 мая акция запланирована в интернете, как и в период пандемии коронавируса. Очное шествие по улицам городов отменили, сославшись на угрозы общественной безопасности.
Рассматривается две даты проведения всероссийской акции: 1 июля (День ветерана боевых действий) либо 3 сентября (День окончания Второй мировой войны). С инициативой к заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву обратилась депутат Госдумы Нина Лантратова.
В поддержку переноса акции на более поздний период парламентарий приводит аргумент, что летом и осенью в большинстве регионов нашей страны запланированы масштабные развлекательные мероприятия, а это означает: власти смогут обеспечить безопасность шествия в значительной части субъектов федерации.
МВФ: геополитика разделила мировую экономику на три мощных блока
Мировая экономика раскололась на три части.
НАТО готовит декларацию об отказе от прямого вмешательства в конфликт на Украине
Стратегия НАТО на Украине не изменится.
Стали известны самые необычные наряды на Met Gala 2024
Стали известны самые яркие наряды звезд на Met Gala 2024 в Нью-Йорке.
njcar.ru: чтобы не "убить" трансмиссию нужно затягивать стояночный тормоз
Автомобилистам рассказали, как не испортить АКПП.