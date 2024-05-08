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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 9:19

"Бессмертный полк" могут перенести на июль или сентябрь

Корректировка календаря проведения "Бессмертного полка", по мнению авторов инициативы, позволит провести шествие в очном формате. 9 мая акция запланирована в интернете, как и в период пандемии коронавируса. Очное шествие по улицам городов отменили, сославшись на угрозы общественной безопасности.

Рассматривается две даты проведения всероссийской акции: 1 июля (День ветерана боевых действий) либо 3 сентября (День окончания Второй мировой войны). С инициативой к заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву обратилась депутат Госдумы Нина Лантратова.

В поддержку переноса акции на более поздний период парламентарий приводит аргумент, что летом и осенью в большинстве регионов нашей страны запланированы масштабные развлекательные мероприятия, а это означает: власти смогут обеспечить безопасность шествия в значительной части субъектов федерации.

Фото: Управление по печати и информации Президента

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