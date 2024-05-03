Пациентам с ВИЧ, которых могут признать годными к военной службе в Вооружённых силах Украины (ВСУ) и мобилизовать, нужен постоянный приём лекарств без перебоев. Об этом NewsInfo.Ru сообщил вирусолог Александр Чепурнов.
"Этим определяется терапевтическая возможность удерживать титр вируса, то есть количество вируса в организме на уровне, который позволяет жить. Поскольку именно количеством вируса на единицу крови, на миллилитр крови и определяется способность удержать ситуацию от перехода в стадию болезни, которая не дает иммунной системе защитить от различных болезней или онкологии. Это касается ВИЧ инфицированных", — отметил врач.
Вирусолог отметил, что таким людям на фронте будет непросто. Также вызывает вопросы факт того, будут ли пациенты поддерживать своё здровье на приемлимом уровне.
Ранее сообщалось, что в новом обновленном списке, опубликованном изданием "Страна.ua", сообщается, что люди из Украины, страдающие от ВИЧ, гепатитов, онкологических заболеваний, а также переболевшие туберкулезом, теперь могут служить в ВСУ.
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