Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал о том, каким боком может выйти остановка транзита газа через Украину. Он отметил, что два рабочих трубопровода - через Украину и Турцию - поставляют голубое топливо в разные страны. При остановке украинского потока пострадает множество стран.
- Максимум, куда доходит газ по "Турецкому потоку" - до Венгрии, - сообщил эксперт. - А через Украину 42 миллиона кубов в сутки проходят для всех остальных, то есть это Словакия, Чехия, Австрия, Германия, Италия, Франция, Бельгия, в общем-то, вся остальная Европа фактически.
Радикального кризиса не будет, уверен Юшков, однако дефицит газа станет ощутимым. Логично, что это приведет к росту цен и негативному влиянию на экономику. Напомним, что уже зафиксировано падение объемов поставляемых из России энергоресурсов.
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