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Писториус не собирается замораживать конфликт на Украине
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:31

Писториус не собирается замораживать конфликт на Украине

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус отказался поддерживать идею лидера парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха. Последний предложил заморозить украинский конфликт, однако эти слова не нашли отклика у Писториуса. По его мнению, такое решение станет отдельной помощью России.

- В конце концов, это помогло бы только Путину, - высказался Писториус.

Свое мнение глава Минобороны Германии высказал после встречи в Варшаве с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышом. До этого немецкие СМИ сообщили, что из-за отказа поставлять ракеты в Киев две партии ФРГ подняли свои позиции в общем рейтинге.

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