Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус отказался поддерживать идею лидера парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха. Последний предложил заморозить украинский конфликт, однако эти слова не нашли отклика у Писториуса. По его мнению, такое решение станет отдельной помощью России.

- В конце концов, это помогло бы только Путину, - высказался Писториус.

Свое мнение глава Минобороны Германии высказал после встречи в Варшаве с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышом. До этого немецкие СМИ сообщили, что из-за отказа поставлять ракеты в Киев две партии ФРГ подняли свои позиции в общем рейтинге.