Издание Bild запросило исследование о том, как изменилось отношение к Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца и к партии "Альтернатива для Германии". Опрос проводился специалистами института Insa.

Как выяснили эксперты, уровень поддержки партии Шольца подрос на полтора процента. Теперь СДПГ находится на третьем месте. "Альтернатива для Германии", которая стоит строчкой выше, на втором месте, прибавила один процент.

Глава Insa Герман Бинкерт подчеркнул, что ранее эти партии начали терять рейтинги, но мирная риторика в отношении поставок ракет Taurus смогла исправить ситуацию. СДПГ и АдГ не поддерживают передачу этого вооружения Украине.