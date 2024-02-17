Финская таможня сообщила данные, по которым видно как резко сократился экспорт из Финляндии в Россию. Всего за два года цифра снизилась на 70 процентов. Эксперты также отметили, что поставки в ЕС также сократились, но вдвое меньше.

Для сравнения, в 2021 году экспорт в Россию и центральноазиатские страны был на 3,9 миллиарда евро, то уже в 2023 году сумма сократилась до 1,2 миллиарда.

Недавно Финляндия объявила о продлении закрытия границ с Россией на сухопутном переходе. Пропускные пункты не будут работать до 14 апреля. Объясняется это защитой от потока беженцев.