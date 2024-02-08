МВД Финляндии сообщило о решении продлить закрытие границ с Россией. Официальная дата пока назначена на 14 апреля.

- Правительство приняло решение, что сухопутные пограничные переходы между Финляндией и Россией будут закрыты до 14 апреля 2024 года, - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте.

До этого границы планировалось открыть 11 февраля. Первые ограничения на пересечение появились в ноябре 2023 года - финны приняли такое решение, чтобы защититься от неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.