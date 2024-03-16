Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился после интервью президента Франции Эммануэля Макрона. Свое мнение политик написал на собственной странице в социальной сети, уличив лидера Франции во лжи и провокации.
- Всего за 30 минут Макрон произнес не менее восьми вопиющих нелепостей и большой лжи о войне на Украине! - сообщил Филиппо.
Теперь политик требует восстановить и озвучить правдивые факты. По его мнению, знание настоящего положения вещей поможет людям избежать манипуляций.
В своем интервью Макрон также заявил о том, что Франция способна противостоять России.м
Байден назвал Путина бандитом
Американский президент призывает противостоять российскому лидеру.
Европа пытается вернуть беженцев обратно в Финляндию.
Финляндия сопротивляется, несмотря на поступление множества прошений.
Аналитики составили рейтинг популярных заграничных направлений для летнего отдыха среди российских туристов
По данным сервиса OneTwoTrip, ведущим направлением стала Турция, в которую планируют отправиться 22,4% путешественников в период с июня по август.
Corendon Airlines планирует начать регулярные полеты из Перми в Анталью в конце мая
Первый рейс запланирован на 22 мая, но билеты доступны только в рамках туристических пакетов.