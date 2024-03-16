Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился после интервью президента Франции Эммануэля Макрона. Свое мнение политик написал на собственной странице в социальной сети, уличив лидера Франции во лжи и провокации.

- Всего за 30 минут Макрон произнес не менее восьми вопиющих нелепостей и большой лжи о войне на Украине! - сообщил Филиппо.

Теперь политик требует восстановить и озвучить правдивые факты. По его мнению, знание настоящего положения вещей поможет людям избежать манипуляций.

В своем интервью Макрон также заявил о том, что Франция способна противостоять России.м