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Филиппо обвинил Макрона в большой лжи о ситуации на Украине
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 4:56

Филиппо обвинил Макрона в большой лжи о ситуации на Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился после интервью президента Франции Эммануэля Макрона. Свое мнение политик написал на собственной странице в социальной сети, уличив лидера Франции во лжи и провокации.

- Всего за 30 минут Макрон произнес не менее восьми вопиющих нелепостей и большой лжи о войне на Украине! - сообщил Филиппо.

Теперь политик требует восстановить и озвучить правдивые факты. По его мнению, знание настоящего положения вещей поможет людям избежать манипуляций.

В своем интервью Макрон также заявил о том, что Франция способна противостоять России.м

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