Издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что Восточная и Западная Европа находятся на грани конфликта. Причина - отсутствие компромисса по вопросам помощи Киеву, говорится в сообщении. Авторы статьи ссылаются на анонимные источники.
Основная проблема в пополнении украинской артиллерии. Восточная Европа требует от Западной обратить на это внимание, так как от этого, по мнению политиков, зависит перевес в сторону России.
Напомним, что МВФ уже согласовал очередной транш в пользу Киева. Украине будет направлено 880 миллионов долларов в качестве финансовой поддержки.
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