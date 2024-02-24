Издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что Восточная и Западная Европа находятся на грани конфликта. Причина - отсутствие компромисса по вопросам помощи Киеву, говорится в сообщении. Авторы статьи ссылаются на анонимные источники.

Основная проблема в пополнении украинской артиллерии. Восточная Европа требует от Западной обратить на это внимание, так как от этого, по мнению политиков, зависит перевес в сторону России.

Напомним, что МВФ уже согласовал очередной транш в пользу Киева. Украине будет направлено 880 миллионов долларов в качестве финансовой поддержки.