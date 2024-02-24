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СМИ: Доверие между двумя полюсами Европы потеряны
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:49

СМИ: Доверие между двумя полюсами Европы потеряны

Издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что Восточная и Западная Европа находятся на грани конфликта. Причина - отсутствие компромисса по вопросам помощи Киеву, говорится в сообщении. Авторы статьи ссылаются на анонимные источники.

Основная проблема в пополнении украинской артиллерии. Восточная Европа требует от Западной обратить на это внимание, так как от этого, по мнению политиков, зависит перевес в сторону России.

Напомним, что МВФ уже согласовал очередной транш в пользу Киева. Украине будет направлено 880 миллионов долларов в качестве финансовой поддержки.

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