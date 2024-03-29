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Экспорт овощей из России вырос почти в два раза
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:06

Экспорт овощей из России вырос почти в два раза

Глава Россельхознадзора Сергей Данквертрассказал о том, что российская плодоовощная продукция повысилась в спросе за границей. Иностранные потребители закупили 700 тысяч тон: это в 1,8 раза больше по сравнению с показателями 2022 года.

Количество продукции в итоге увеличилось на 300 тысяч тонн, а если сравнивать 2018 годом, то разница составит 500 тысяч тонн.

Импорт Рф сократился на 600 тысяч тонн за прошлые пять лет. Речь идет о тех продуктах, которые не выращиваются в стране. В основном это бананы и цитрусовые.

До этого сообщалось, что импорт белорусского мяса в Россию превысил 50 процентов от общего количества.

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