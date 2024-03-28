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Импорт мяса в Россию из Белоруссии составляет практически 50 процентов от общего количества
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:16

Импорт мяса в Россию из Белоруссии составляет практически 50 процентов от общего количества

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил о том, около половины белорусского мяса, приходящегося на импорт, уходит в Россию.

- На импорт в мясе всех видов практически 50 процентов приходится на Белоруссию, - подчеркнул Данкверт.

Основным спросом пользуется мяса птицы, а также субпродукты - за 2023 год их поставили 232 тысячи тонн. На второй строке расположилась говядина - 201 тысяча тонн. Свинина же оказалась на третьем месте с объемом в 1,3 тысячи тонн.

Подсчитали также и количество вывоза мяса из РФ - оно составило в обще сложности 649 тысяч тонн.

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