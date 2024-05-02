Оригинальные запчасти для техники Apple можно взять у так называемых смартфонов-доноров. Об этом NewsInfo. Ru заявил программист Кирилл Ситнов.

"Так же оригинальные запчасти могут поступать от доноров, то есть от смартфонов у которых сломалось что-то одно, но вот работающие запчасти снимаются и служат уже в другом устройстве", — рассказал он.

Собеседник издания также напомнил, что сама компания не производит оригинальные запчасти, на рынок они попадают с заводов, которые производят технику Apple.

Ситнов допустил, что, скорее всего, в заявлении сервисных центров речь идёт о сокращении поставок, а не о полном отсутствии запчастей.

"Копии китайские будут всегда, да и часто ли устанавливали оригинальные запчасти сервис центры тоже не скажут", — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что авторизованные сервисные центры Apple столкнулись с дефицитом комплектующих для iPhone и MacBook. В стране не производится обслуживание 14 и 15 поколений смартфонов, а импорт компонентов для предыдущих моделей iPhone был прекращен в конце прошлого года. Несмотря на это, авторизованные центры продолжают свою работу.

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