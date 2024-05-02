Авторизованные сервисные центры Apple столкнулись с дефицитом комплектующих для iPhone и MacBook. В стране не производится обслуживание 14 и 15 поколений смартфонов, а импорт компонентов для предыдущих моделей iPhone был прекращен в конце прошлого года. Несмотря на это, авторизованные центры продолжают свою работу, по словам независимого аналитика Сергея Вильянова.

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