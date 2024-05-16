Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.05.2024 : 90,9239
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.05.2024 : 98,8978
Пентагон: Мы не будем отправлять военных инструкторов на Украину
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 22:17

Пентагон: Мы не будем отправлять военных инструкторов на Украину

США заявили, что не отправят своих военных инструкторов на Украину.

Пентагон выступил с заявлением, что не будет отправлять американских военных инструкторов на территорию Украины.

Фото: www.defenselink.mil/"DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force." ( the image is in the public domain)

Мир

Финляндия предоставила убежище лишь шести беженцам из РФ

Финляндия предоставила убежище лишь шести беженцам из РФ

Финская служба миграции приняла лишь шесть положительных решений относительно выдачи убежища лицам, которые прибыли в страну из РФ начиная с августа 2023 года, проинформировал представитель миграционной службы по имени Юхо Репо.

Читать полностью
ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Сирии

ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Сирии

Военно-космические силы России аннигилировали три укрытия повстанцев, покинувших зону Эт-Танф и скрывавшихся в отдаленных гористых районах Хомса и Дейр-эз-Зора в Сирии.

Читать полностью

Общество

Телескоп

Телескоп "Джеймс Уэбб" зафиксировал самый древний случай слияния сверхмассивных черных дыр

Орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) зафиксировал самый древний известный случай слияния сверхмассивных черных дыр в созвездии Секстанта, произошедший через 740 млн лет после Большого Взрыва.

Читать полностью
Врач Фомин рассказал, как справиться со стрессом при сдаче экзамена на водительские права

Врач Фомин рассказал, как справиться со стрессом при сдаче экзамена на водительские права

Многие россияне сталкиваются с трудностями при сдаче экзамена на водительские права из-за сильного волнения, но существуют эффективные методы борьбы со стрессом, которые помогают успешно его преодолеть.

Читать полностью

Новости