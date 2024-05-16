США заявили, что не отправят своих военных инструкторов на Украину.
Пентагон выступил с заявлением, что не будет отправлять американских военных инструкторов на территорию Украины.
Фото: www.defenselink.mil/"DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force." ( the image is in the public domain)
Финляндия предоставила убежище лишь шести беженцам из РФ
Финская служба миграции приняла лишь шесть положительных решений относительно выдачи убежища лицам, которые прибыли в страну из РФ начиная с августа 2023 года, проинформировал представитель миграционной службы по имени Юхо Репо.
ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Сирии
Военно-космические силы России аннигилировали три укрытия повстанцев, покинувших зону Эт-Танф и скрывавшихся в отдаленных гористых районах Хомса и Дейр-эз-Зора в Сирии.
Телескоп "Джеймс Уэбб" зафиксировал самый древний случай слияния сверхмассивных черных дыр
Орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) зафиксировал самый древний известный случай слияния сверхмассивных черных дыр в созвездии Секстанта, произошедший через 740 млн лет после Большого Взрыва.
Врач Фомин рассказал, как справиться со стрессом при сдаче экзамена на водительские права
Многие россияне сталкиваются с трудностями при сдаче экзамена на водительские права из-за сильного волнения, но существуют эффективные методы борьбы со стрессом, которые помогают успешно его преодолеть.