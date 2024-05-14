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Политолог Баширов: Патрушев и Дюмин усилят блок безопасности России
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 13:51

Политолог Баширов: Патрушев и Дюмин усилят блок безопасности России

Назначенные на должность помощников президента России бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин и экс-секретарь Совбеза Николай Патрушев усиля блок, который занимается вопросами безопасности России. Об этом NewsInfo.Ru сообщил политолог Марат Баширов.

"В связи с тем, что назначен ещё новый министр обороны и назначен новый глава Совбеза, то правильно говорить о том, что фактически сформирована такая, в общем, новая команда, которая будет заниматься в первую очередь, вопросами безопасности Российской Федерации", — рассказал он.

Максим Орешкин, которого Владимир Путин назначил заместителем руководителя администрации президента, по словам Баширова, в последнее время сопровождал главу государства по тем вопросам, которые касаются регионов, и готовил руководителя страны по экономическим направлениям.

"Вот сейчас, когда его повысили до замглавы администрации, очевидно, он более плотно будет работать с полпредствами, так как эта же структура тоже сохраняется. Соответственно, у него расширются полномочия, которые будут касаться вот таких направлений, то есть это, вроде бы, не внутренняя политика, но очень важная тематика, связанная с экономическими, промышленными процессами в регионах", — заключил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил новый состав администрации.

Фото: Flickr/Bernt Rostad (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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