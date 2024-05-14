Президент РФ подписал указы о назначениях в и переназначениях в администрации президента, как сообщает Кремль.

Антон Вайно сохранил пост руководителя АП, его первые заместители — Сергей Кириенко и Алексей Громов.

Заместители главы администрации президента:

Дмитрий Козак

Владимир Путин так же назначил своим помощником Алексея Дюмина, экс-губернатора Тульской области. Бывший секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев так же стал помощником президента.

Помощники президента РФ:



Владимир Мединский

Дмитрий Миронов

Юрий Ушаков

Андрей Фурсенко

Русан Эдегьгериев

Лариса Брычева (так же начальник Государственного-правового управления)

Дмитрий Калимулин (так же начальник референтуры)

Дмитрий Шальков (так же начальник Контрольного управления)

Руководителем протокола главы государства назначен Владислав Китаев.

Полномочными представителями президента в федеральных округах стали:

Игорь Щеголев — полпред в Центральном федеральном округе

— полпред в Центральном федеральном округе Александр Гуцан — полпред в Северо-Западном федеральном округе

— полпред в Северо-Западном федеральном округе Владимир Устинов — полпред в Южном федеральном округе

— полпред в Южном федеральном округе Юрий Чайка — полпред в Северо-Кавказском федеральном округе

— полпред в Северо-Кавказском федеральном округе Игорь Комаров — полпред в Приволжском федеральном округе

— полпред в Приволжском федеральном округе Владимир Якушев — полпред в Уральском федеральном округе

— полпред в Уральском федеральном округе Анатолий Серышев — полпред в Сибирском федеральном округе

Советники, спецпредставители и полпреды:

Антон Кобяков — советник президента

— советник президента Игорь Левитин — советник президента, отдельным указом на него также возложены обязанности спецпредставителя по международному сотрудничеству в сфере транспорта

— советник президента, отдельным указом на него также возложены обязанности спецпредставителя по международному сотрудничеству в сфере транспорта Валерий Фадеев — советник президента

— советник президента Елена Ямпольская — советник президента

— советник президента Сергей Иванов — спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта

спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Артур Муравьев — полномочный представитель президента в Совете Федерации

полномочный представитель президента в Совете Федерации Гарри Минх — полномочный представитель президента в Госдуме

полномочный представитель президента в Госдуме Александр Коновалов — полномочный представитель президента в Конституционном суде

Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿