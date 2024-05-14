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Владимир Путин назначил новый состав администрации президента
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:40

Владимир Путин назначил новый состав администрации президента

Президент РФ подписал указы о назначениях в и переназначениях в администрации президента, как сообщает Кремль.

Антон Вайно сохранил пост руководителя АП, его первые заместители — Сергей Кириенко и Алексей Громов.

Заместители главы администрации президента:

  • Дмитрий Козак

Владимир Путин так же назначил своим помощником Алексея Дюмина, экс-губернатора Тульской области. Бывший секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев так же стал помощником президента.

Помощники президента РФ:

  • Владимир Мединский
  • Дмитрий Миронов
  • Юрий Ушаков
  • Андрей Фурсенко
  • Русан Эдегьгериев
  • Лариса Брычева (так же начальник Государственного-правового управления)
  • Дмитрий Калимулин (так же начальник референтуры)
  • Дмитрий Шальков (так же начальник Контрольного управления)

Руководителем протокола главы государства назначен Владислав Китаев.

Полномочными представителями президента в федеральных округах стали:

  • Игорь Щеголев — полпред в Центральном федеральном округе
  • Александр Гуцан — полпред в Северо-Западном федеральном округе
  • Владимир Устинов — полпред в Южном федеральном округе
  • Юрий Чайка — полпред в Северо-Кавказском федеральном округе
  • Игорь Комаров — полпред в Приволжском федеральном округе
  • Владимир Якушев — полпред в Уральском федеральном округе
  • Анатолий Серышев — полпред в Сибирском федеральном округе

Советники, спецпредставители и полпреды:

  • Антон Кобяков — советник президента
  • Игорь Левитин — советник президента, отдельным указом на него также возложены обязанности спецпредставителя по международному сотрудничеству в сфере транспорта
  • Валерий Фадеев — советник президента
  • Елена Ямпольская — советник президента
  • Сергей Иванов — спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта
  • Артур Муравьев — полномочный представитель президента в Совете Федерации
  • Гарри Минх — полномочный представитель президента в Госдуме
  • Александр Коновалов — полномочный представитель президента в Конституционном суде

Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿

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