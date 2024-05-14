Президент РФ подписал указы о назначениях в и переназначениях в администрации президента, как сообщает Кремль.
Антон Вайно сохранил пост руководителя АП, его первые заместители — Сергей Кириенко и Алексей Громов.
Заместители главы администрации президента:
- Дмитрий Козак
Владимир Путин так же назначил своим помощником Алексея Дюмина, экс-губернатора Тульской области. Бывший секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев так же стал помощником президента.
Помощники президента РФ:
- Владимир Мединский
- Дмитрий Миронов
- Юрий Ушаков
- Андрей Фурсенко
- Русан Эдегьгериев
- Лариса Брычева (так же начальник Государственного-правового управления)
- Дмитрий Калимулин (так же начальник референтуры)
- Дмитрий Шальков (так же начальник Контрольного управления)
Руководителем протокола главы государства назначен Владислав Китаев.
Полномочными представителями президента в федеральных округах стали:
- Игорь Щеголев — полпред в Центральном федеральном округе
- Александр Гуцан — полпред в Северо-Западном федеральном округе
- Владимир Устинов — полпред в Южном федеральном округе
- Юрий Чайка — полпред в Северо-Кавказском федеральном округе
- Игорь Комаров — полпред в Приволжском федеральном округе
- Владимир Якушев — полпред в Уральском федеральном округе
- Анатолий Серышев — полпред в Сибирском федеральном округе
Советники, спецпредставители и полпреды:
- Антон Кобяков — советник президента
- Игорь Левитин — советник президента, отдельным указом на него также возложены обязанности спецпредставителя по международному сотрудничеству в сфере транспорта
- Валерий Фадеев — советник президента
- Елена Ямпольская — советник президента
- Сергей Иванов — спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта
- Артур Муравьев — полномочный представитель президента в Совете Федерации
- Гарри Минх — полномочный представитель президента в Госдуме
- Александр Коновалов — полномочный представитель президента в Конституционном суде
Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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