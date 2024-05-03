В Москве бизнесмен расстрелял охранника гостиницы «Украина» и скрылся на «Гелендвагене». После задержания оказалось, что он был пьян и без прав, а в отделе полиции у него нашли наркотики.
Евросоюз опасается "закладывать" активы РФ из-за невозможности их вернуть
В Евросоюзе испытывают опасения относительно того, что в случае конфискации замороженных активов РФ возможно не удастся вернуть их, если Москва потребует этого в рамках будущих переговоров с Киевом, как сообщает издание Financial Times.
Европа призывала Украину сдаться еще до начала СВО
Алексей Резников, бывший министр обороны Украины, рассказал о том, что союзники Украины предлагали ей капитуляцию еще до начала спецоперации.
Ивлеева заявила, что "голая вечеринка" произошла "не в то время и не в том месте"
Анастасия Ивлеева поделилась, что декабрьская "голая вечеринка" была событием, произошедшим "не в то время и не в том месте".
Торговые сети понизили цены на базовые продукты
Наценки на базовые продукты снизились в торговых сетях почти втрое