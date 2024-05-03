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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 11:25

Baza: в Москве бизнесмен выстрелил в охранника гостиницы "Украина" и скрылся

В Москве бизнесмен расстрелял охранника гостиницы «Украина» и скрылся на «Гелендвагене». После задержания оказалось, что он был пьян и без прав, а в отделе полиции у него нашли наркотики.

Мир

Евросоюз опасается

Евросоюз опасается "закладывать" активы РФ из-за невозможности их вернуть

В Евросоюзе испытывают опасения относительно того, что в случае конфискации замороженных активов РФ возможно не удастся вернуть их, если Москва потребует этого в рамках будущих переговоров с Киевом, как сообщает издание Financial Times.

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Европа призывала Украину сдаться еще до начала СВО

Европа призывала Украину сдаться еще до начала СВО

Алексей Резников, бывший министр обороны Украины, рассказал о том, что союзники Украины предлагали ей капитуляцию еще до начала спецоперации.

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Общество

Ивлеева заявила, что

Ивлеева заявила, что "голая вечеринка" произошла "не в то время и не в том месте"

Анастасия Ивлеева поделилась, что декабрьская "голая вечеринка" была событием, произошедшим "не в то время и не в том месте".

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Торговые сети понизили цены на базовые продукты

Торговые сети понизили цены на базовые продукты

Наценки на базовые продукты снизились в торговых сетях почти втрое

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Новости