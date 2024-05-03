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Ивлеева заявила, что
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:17

Ивлеева заявила, что "голая вечеринка" произошла "не в то время и не в том месте"

Анастасия Ивлеева поделилась, что декабрьская "голая вечеринка" была событием, произошедшим "не в то время и не в том месте".

В интервью с Андреем Третьяковым, Ивлеева отметила, что негативные комментарии, нападки и доносы были вне рамок разумного.

Она подчеркнула, что для нее самым волнительным было перенестись из своей обыденности в другое пространство, оказавшееся не менее захватывающим. Ивлеева рассказала, что все свои публикации в телеграм-канале делала по собственной инициативе за последние четыре месяца.

Кроме того, она упомянула о поездке на Донбасс в честь своего 33-летия.

Фото: vk.com/ivlei

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