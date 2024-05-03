Анастасия Ивлеева поделилась, что декабрьская "голая вечеринка" была событием, произошедшим "не в то время и не в том месте".
В интервью с Андреем Третьяковым, Ивлеева отметила, что негативные комментарии, нападки и доносы были вне рамок разумного.
Она подчеркнула, что для нее самым волнительным было перенестись из своей обыденности в другое пространство, оказавшееся не менее захватывающим. Ивлеева рассказала, что все свои публикации в телеграм-канале делала по собственной инициативе за последние четыре месяца.
Кроме того, она упомянула о поездке на Донбасс в честь своего 33-летия.
Фото: vk.com/ivlei
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