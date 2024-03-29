В Белоруссии взволнованы отсутствием повышения экспорта в Россию. Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой передал просьбу выяснить, кто из компаний виноват в отставании от планового роста. По его мнению, обвинять стоит маркетинговые службы.

Кроме того, в диппредставительстве сообщили о связи снижения поставок с курсом российского рубля, который становится слабее на общем рынке.

- Предлагайте меры, которые будем выносить потом на уровень правительства по итогам первого квартала, - сказал Крутой. - Объясняйте по конкретным предприятиям, которые допустили такое невыполнение плана.

Напомним, что до этого подвели итоги поставок белорусского мяса в Россию. Они выросли более чем на 50 процентов.