Минцифры подготовило законопроект, согласно которому, гражданам других государств в России придется сдавать биометрию для приобретения сим-карты. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Кстати, ознакомиться с законопроектом можно на федеральном портале проектов правовых актов.

РИА Новости сообщает, что если пользователь — иностранец или лицо без гражданства, то сведения о нем должны быть подтвержденными.

"Для этого будет применена "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" в целях безопасности", — сообщается в законопроекте.

Итак, договор на услуги связи граждане других государств смогут заключить только после регистрации в системе.

Фото: unsplash.com/Alejandro Escamilla (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).