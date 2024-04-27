Минцифры подготовило законопроект, согласно которому, гражданам других государств в России придется сдавать биометрию для приобретения сим-карты. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.
Кстати, ознакомиться с законопроектом можно на федеральном портале проектов правовых актов.
РИА Новости сообщает, что если пользователь — иностранец или лицо без гражданства, то сведения о нем должны быть подтвержденными.
"Для этого будет применена "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" в целях безопасности", — сообщается в законопроекте.
Итак, договор на услуги связи граждане других государств смогут заключить только после регистрации в системе.
Фото: unsplash.com/Alejandro Escamilla (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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