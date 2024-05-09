Маск: Из-за действий Байдена в США не останется американцев

Предприниматель Илон Маск заявил, что в США больше не останется американцев из-за огромного притока нелегалов и беженцев из-за действий демократов.

Маск в своей соцсети X прокомментировал действия Демократический партии США. По его словам, американские демократы решили ввезти в США как можно больше иммигрантов, чтобы лишить американское население права голоса на предстоящих выборах 2024 года.

Суммарно 15 миллионов человек на территории США являются незаконными иммигрантами, прибывшими за все правление Джо Байдена. На данный момент в США находится 600 тысяч преступников из числа нелегалов.

Фото: flickr.com/Daniel Oberhaus (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)