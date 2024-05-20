Новый кроссовер Changan CS75 Plus, который станет бестселлером марки, ожидается во втором полугодии. Этот кроссовер получит дизайн в стиле линейки Uni и новый кузов, сохраняя при этом 1,5-литровый турбодвигатель BlueCore мощностью 188 лошадиных сил.

Размеры автомобиля увеличены: колёсная база теперь составляет 2800 мм, длина — 4770 мм, ширина — 1910 мм, а высота уменьшена до 1695 мм.

Из новшеств стоит отметить "потайные" дверные ручки и светодиодные полосы со светящимися логотипами. Пока представлены две версии с двигателями 1,5 л (188 и 192 л. с.). Возможные будущие модификации включают 2,0-литровый турбомотор, полноприводные версии и гибриды.

В России продается второе поколение модели 2019 года, в то время как в Китае ещё присутствуют предыдущие поколения. Общий объем продаж в 2023 году составил около 250 тысяч штук, сообщает Motor.

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