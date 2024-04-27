Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.04.2024 : 92,0134
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.04.2024 : 98,7187
Путин предрек равенство россиян, независимо от места жительства
  1. Главная
  2. Общество
  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:18

Путин предрек равенство россиян, независимо от места жительства

Президент России Владимир Путин сообщил, что проблема неравенства регионов решается.

По словам главы государства, нужно создавать всем гражданам страны равные возможности, независимо от места в России, где они живут, пишет РИА Новости.

Президент уверен, что важно все: состояние детских садов, школ, кружков, секций и лагерей для отдыха. Также одинаково должно быть развитие систем здравоохранения и культуры; экологическое благополучие населенных пунктов. В перечень президент РФ включил и условия для самореализации молодых людей и реализации предпринимательских инициатив.

Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license).

Мир

Польша не пропустила через свою границу около 20 автомобилей для ВСУ

Польша не пропустила через свою границу около 20 автомобилей для ВСУ

Колонну заблокировали на пограничном пункте "Зосин-Устилуг".

Читать полностью
ХАМАС получило ответ от Израиля на предложения по мирному плану

ХАМАС получило ответ от Израиля на предложения по мирному плану

Ранее движение передало через Египет и Катар свои предложения по реализации мирного плана в Секторе Газа.

Читать полностью

Общество

Иностранцев могут обязать сдавать биометрию для покупки сим-карт

Иностранцев могут обязать сдавать биометрию для покупки сим-карт

Минцифры предложило обязать иностранных граждан сдавать биометрию, чтобы приобрести сим-карту для мобильного телефона.

Читать полностью
Врач Мясников: из рациона необходимо убрать хлеб и майонез

Врач Мясников: из рациона необходимо убрать хлеб и майонез

По его словам, никакой пользы организму эти продукты не несут.

Читать полностью

Новости