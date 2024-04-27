Президент России Владимир Путин сообщил, что проблема неравенства регионов решается.

По словам главы государства, нужно создавать всем гражданам страны равные возможности, независимо от места в России, где они живут, пишет РИА Новости.

Президент уверен, что важно все: состояние детских садов, школ, кружков, секций и лагерей для отдыха. Также одинаково должно быть развитие систем здравоохранения и культуры; экологическое благополучие населенных пунктов. В перечень президент РФ включил и условия для самореализации молодых людей и реализации предпринимательских инициатив.

Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license).